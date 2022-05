Le septième Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2023) aura lieu du 8 janvier au 5 février 2023 en Algérie.

Ce CHAN 2023, décalé d’un an à cause du Covid-19, opposera 18 équipes, une grande première, avec trois groupes de quatre et deux groupes de trois. En attendant la phase finale, voici le calendrier des éliminatoires de cette coupe d’Afrique réservée aux joueurs locaux.

Et le Sénégal fera face au Libéria en matchs aller et retour en Juillet pour le premier tour.

CHAN 2023 : ZONE OUEST A, TROIS QUALIFIÉS

Premier tour

22 au 24 juillet 2022 : Liberia-Sénégal ; Sierra Leone-Cap-Vert ; Gambie-Guinée-Bissau

29 au 31 juillet 2022 : Sénégal-Liberia ; Cap-Vert-Sierra Leone ; Guinée-Bissau-Gambie

Deuxième tour –

26 au 28 août 2022 : Liberia ou Sénégal – Guinée ; Sierra Leone ou Cap-Vert – Mali ; Gambie ou Guinée-Bissau – Mauritanie

2 au 4 septembre 2022 : Guinée – Liberia ou Sénégal ; Mali – Sierra Leone ou Cap-Vert ; Mauritanie – Gambie ou Guinée-Bissau

CHAN 2023 : ZONE NORD, DEUX QUALIFIÉS*

La Libye et le Maroc sont qualifiées d’office. L’Algérie est pays hôte, tandis que l’Egypte et la Tunisie ne se sont pas inscrites pour ces éliminatoires.

CHAN 2023 : ZONE OUEST B, TROIS QUALIFIÉS

Premier tour –

22 au 24 juillet 2022 : Ghana-Bénin

29 au 31 juillet 2022 : Bénin-Ghana

Deuxième tour –

26 au 28 août 2022 : Côte d’Ivoire-Burkina Faso ; Togo-Niger ; Ghana ou Bénin – Nigeria

2 au 4 septembre 2022 : Burkina Faso-Côte d’Ivoire ; Niger-Togo ; Nigeria – Ghana ou Bénin

CHAN 2023 : ZONE CENTRALE, TROIS QUALIFIÉS

Premier tour –

26 au 28 août 2022 : République centrafricaine – Congo-Brazzaville ; Guinée Equatoriale – Cameroun ; Tchad – RD Congo

2 au 4 septembre 2022 : Congo-Brazzaville – République centrafricaine ; Cameroun – Guinée Equatoriale ; RD Congo – Tchad

CHAN 2023 : ZONE CENTRE-EST, TROIS QUALIFIÉS

Premier tour –

22 au 24 juillet 2022 : Ethiopie-Soudan du Sud ; Somalie-Tanzanie ; Burundi-Djibouti

29 au 31 juillet 2022 : Soudan du Sud-Ethiopie ; Tanzanie-Somalie ; Djibouti-Burundi

Deuxième tour –

26 au 28 août 2022 : Ethiopie ou Soudan du Sud – Rwanda ; Somalie ou Tanzanie – Ouganda ; Burundi ou Djibouti – Soudan

2 au 4 septembre 2022 : Rwanda – Ethiopie ou Soudan du Sud ; Ouganda – Somalie ou Tanzanie ; Soudan – Burundi ou Djibouti

CHAN 2023 : ZONE AUSTRALE, TROIS QUALIFIÉS

Premier tour –

22 au 24 juillet 2022 : Maurice – Angola ; Comores – Afrique du Sud ; Botswana – Eswatini ; Seychelles – Madagascar ; Malawi – Zimbabwe ; Mozambique – Zambie

29 au 31 juillet 2022 : Angola – Maurice ; Afrique du Sud – Comores ; Eswatini – Botswana ; Madagascar – Seychelles ; Zimbabwe – Malawi ; Zambie – Mozambique

Deuxième tour –

26 au 28 août 2022 : Maurice ou Angola – Comores ou Afrique du Sud ; Botswana ou Eswatini – Seychelles ou Madagascar ; Malawi ou Zimbabwe – Mozambique ou Zambie

2 au 4 septembre 2022 : Afrique du Sud ou Comores – Angola ou Maurice ; Madagascar ou Seychelles – Eswatini ou Botswana ; Zambie ou Mozambique – Zimbabwe ou Malawi

RFI