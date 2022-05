La Coupe d’Afrique des Nations a fait du chemin en ce quatrième jour de tournée pour cette première étape. Le trophée continental a parcouru le nord ce mardi aux environs de 9h, dans les localités de Richard Toll, Ross Béthio, Podor et Matam.

La première étape de la caravane du jour a été Richard Toll où le président Louis Lamotte a rejoint le cortège pour un bon bout de temps, les couleurs nationales ont marqué le décor avec une ambiance électrique. La ville sucrière du Sénégal aura battu le record d’ambiance jusque-là, avec une ferveur jamais encore vue depuis le début de la caravane.

Après cette étape, la caravane s’est poursuivie jusqu’à Ross Béthio où les populations ont pris d’assaut la RN2 pour accueillir le trophée de la CAN. Les derniers passages auront sonné la mobilisation et annoncé l’arrivée du cortège dans les localités suivantes. Soucieux de faire découvrir cette Coupe aux populations les plus éloignées du pays, la délégation est allée jusqu’à Rosso Sénégal, en passant par Gawdiyel et Bokhol. Là on est à quelques kilomètres de la Mauritanie et les Sénégalais ont acclamé comme lors du 6 février dernier à Yaoundé, le trophée brandi par Ibrahima Ndao.

Il fallait revenir un peu en arrière pour prendre la direction de Podor pour rendre visite aux Sénégalais qui apparemment attendaient la Coupe avec impatience. Entre stupéfaction et liesse, des “dieureudieuf” s’échappaient régulièrement de leurs bouches pour démontrer combien les extrémités du Sénégal ont apprécié cette tournée. On notera que leur seule déception reste l’absence de Sadio Mané dans la délégation. La star des Lions a sans cesse été réclamée auprès du cortège.

Après les passages ambiancés à Boke Dialloube, Thialaga, le village originaire de Bouna Sarr, Ndioum, Pété, Gadiobe, Aéré Lao, Thilogne, Agnam etc, la caravane a bouclé la journée à Ourossogui, à Matam. Demain, une tournée dans les environs de Matam est prévue avant d’arpenter le chemin du retour qui mènera vers Kanel, Linguère et autres localités pas encore parcourues en cette étape du nord.



wiwsport.com