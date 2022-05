La 11eme journée du National 1 féminin de basket-ball, entamée hier au stadium Marius Ndiaye, a été marquée par la 1ère victoire de saison de Flying Star devant ISEG (65-62) et sera bouclée ce mercredi, avec deux attractions : Jaragf/SLBC et DUC/ASFO.

Après 8 matchs sans la moindre victoire, Flying Star a signé, hier, sa toute 1ére victoire de la saison. Une victoire acquise devant la grande formation de l’ISEG (65-62). Considérées comme les grandes favorites de ce match, les coéquipières de Ndèye Sène, qui n’avaient besoin que d’une victoire pour officialiser leur billet pour les play-offs, ont trébuché face à l’équipe de la Patte d’Oie, qui courait après un 1er succès de la saison. Assuré de disputer les play-down, Flying Star a fait difficilement la différence au 1er quart-temps (15-14), 3ème (20-19) et 4ème (20-14) pour enfin s’imposer (65-62). ISEG n’a remporté que le 2ème quart-temps (14-11). Khoudia Tall de Flying Stars a été la meilleure scoreuse de la rencontre avec 26 points.

En match de clôture de cette 11ème journée de la poule B, cet après-midi, au stadium Marius Ndiaye, le DUC (1er, 15 pts) croise le fer avec ASFO (3ème, 15 pts). Ce choc a comme enjeu la 1ère place.

Vainqueurs dans la douleur de la manche aller (60-57), les Etudiantes de l’UCAD réussiront-elles à nouhveua un 2ème succés de la saison face à des fonctionnaires revanchardes?

À égalité de points avec DUC et ASFO (15), la JA (2ème) rend visite à Mbour BC. Dans cette poule, DUC, es JA et ASFO sont presque sûrs de disputer les play-offs. Par contre, ISEG et Mbour batailleront ferme pour la 4ème place.

Jaraaf à l’assaut de SLBC

Dans la poule A, ce mercredi, le public du stadium Marius Ndiaye aura droit à un alléchant duel entre Jaraaf (4ème, 14 pts) et SLBC (3ėme, 15 pts). Dans ce duel, les filles du coach Zico devront s’imposer face aux Coumba Ndar pour se rapprocher des play-offs. Les Coumba Nda, qui sont presque sûres de disputer le Final 8, n’ont besoin que d’une victoire pour officialiser leur billet.

Tout comme Jaraaf, CEMT (5ème, 12 pis), qui rend visite à Guédiawaye (7ème, 9 pts), déjà admis en play-down, doit s’imposer pour éviter de se faire distancer par le club de la Médina.

Hier, le choc au sommet, Ville de Dakar/DBALOC, a tourné à l’avantage des filles de la Municipalité. Sous la baguette de son intérieure malienne Assitan Traoré, meilleure scoreuse de la rencontre (22 pts), Ville de Dakar a signé sa 9ème victoire de rang de la saison. Dans cette poule, Ville de Dakar, DBA LOC et SLBC sont sûrs de disputer les play-offs. La 4ème place va se jouer entre Jaraaf et CEMT.

Avec Stades