Le troisième jour de la Tournée nationale du Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations a débuté par une caravane sur l’axe Louga-Saint-Louis. Un groupe de villages environants ont vu la Coupe.

En quittant Louga après une journée remplie d’émotions, le trophée de la Coupe d’Afrique a parcouru et fait escale dans les localités suivantes. Cap sur Madior Gallo Gueye, Sakal, Palène Fall, Ngueune Sarr, Palle et Fass où les populations sorties pour profiter de cet objet qu’elles ne voyaient qu’à la télé. Leur excitation montrait combien cette tournée est importante pour eux.

Enfants, jeunes et personnes âgées ont couru vers le trophée qui brillaient entre les mains du directeur de cabinet du ministre des Sports, Monsieur Ibrahima Ndao. On pouvait voir leur joie et leur excitation à contempler ou même parfois à toucher l’objet le plus valeureux du football africain. Parfois dans l’idéal, les sénégalais ont posé avec le trophée pour immortaliser l’instant.

Prochaine étape, Saint-Louis, où un programme phare attend le cortège officiel à la gouvernance. S’en suivra une parade dans la ville et les quartiers de la vieille ville. Un concert y sera même donné avec le grand artiste Abdou Guitté Seck.

wiwsport.com