Gouye Gui par ci, Gouye Gui par là. Ces derniers jours, le Roi du Simpi n’est pas loin d’être l’absent le plus présent de l’arène. Plusieurs noms ont été avancés, en effet, pour être ses adversaires. Il a même été dit que son combat contre Diène Kaïré intéressait Mo Gates.

Mais, joint par téléphone par lesarenestv, Gouye Gui nie en bloc et précise. « Je n’ai pas parlé de combat avec Mo Gates. On n’a point évoqué d’adversaire. Je ne lutte contre aucun de ces adversaires cités ici et là. Je t’en supplie, écris-le très clairement comme tu l’avais fait la dernière fois. Diène Kairé, Zarco ou Gris 2 ne sont pas mes adversaires. Je n’affronte aucun d’entre eux. Qu’ils aillent prendre leurs adversaires indiqués. Pas moi. »

