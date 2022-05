Après la 14ème journée de la Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK), tenue samedi dernier, au stade Léopold Sédar Senghor, la Direction technique nationale publiera, cette semaine, la liste des athlètes qualifiés pour les Championnats d’Afrique seniors, prévus du 10 au 12 juin, à l’île Maurice.

La 14 journée de LADAK a été une occasion pour la Direction tech nique nationale de jauger le niveau des 18 athlètes présélectionnés pour Maurice. Une démarche qui entre dans le cadre de la mise en place d’un groupe de performance pour prendre part aux 22èmes Championnats d’Afrique.

Tirant le bilan de la participation des 18 athlètes qui ont pris part aux épreuves du 100 m et 400 m lors de la 14ème journée de LADAK, le DTN Papa Serigne Diène juge les résultats satisfaisants, notamment au 400 m. «Au 400 m, on a eu 3 coureurs qui peuvent valablement pré tendre à une sélection pour les Championnats d’Afrique. Au niveau du 100 m, ce qui est à souligner, c’est l’homogénéité de la course qui prouve que ces athlètes peuvent faire mieux.

Il est vrai que leurs performances ne sont pas fameuses mais il y a de la bonne graine», confie le DTN Papa Serigne Diène. Interrogé sur la liste des athlètes qui seront retenus pour Maurice 2022, le DTN informe : «Nous allons finaliser la sélection cette semaine. Il reste juste à tenir une réunion, avec les membres de la Direction tech nique nationale, avant de publier la liste officielle, qui sera comprise entre 16 et 18 athlètes »

Avec Stades