Après la capitale du rail, le Ndiambour a accueilli le cortège officiel pour une parade avec les populations lougatoises. Représentant du ministre Matar Ba, le directeur de cabinet Ibrahima Ndao s’est prononcé sur les deux premières étapes effectuées.

Interpellé sur l’engouement qui accompagne la tournée nationale du Trophée de la Coupe d’Afrique après les étapes de Thiès et de Louga, Ibrahima Ndao, le directeur de cabinet du ministre Matar Bâ venu présider le Trophy Tour s’est prononcé au micro de wiwsport.com.

“J’ai l’honneur et le plaisir de vous faire part de la satisfaction du ministre des Sports Matar Ba que je représente ici. Nous sommes heureux de voir comment les Sénégalais nous accueillent partout où nous sommes passés. Les sénégalais sont heureux et fiers de voir ce trophée. C’était le motif de cette tournée : permettre aux Sénégalais de profiter de ce trophée”, a prononcé le directeur de cabinet du ministre des Sports, Monsieur Ibrahima Ndao.

En digne fils de Louga, Ibrahima Ndao n’a pas manqué de rappeler la place du Ndiambour sur l’échiquier du football sénégalais. “Louga est une ville de sport, tous ceux qui connaissent le sport du Sénégal savent le rôle que Ndiambour a joué et continue de jouer dans le sport sénégalais. Nous avons joué des compétitions africaines et remporté des titres nationaux, donc cette place que nous avions hier nous l’avons toujours et travaillons à ce que le sport sénégalais soit inclusif”, a conclu Monsieur Ndao.

