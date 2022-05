Les Championnats d’Afrique de lutte olympique qui se déroulaient, cette semaine, à El Jadida, au Maroc, a pris fin dimanche. Et le bilan de l’équipe du Sénégal est satisfaisant. En effet, avec 7 combattants engagés, elle rentre avec 5 médailles dont 1 en or, 3 pour le bronze et l’argent.