En fin de contrat en juin prochain, Mame Biram Diouf va quitter Hatayspor. L’attaquant sénégalais laisse derrière lui une belle image en tant que footballeur mais aussi en tant que personne.

Une courte mais très belle page dans l’histoire d’Hatayspor se tourne. Après deux ans passés dans le club d’Antakya, Mame Biram Diouf va partir à la fin de son contrat. Suspendu lors de la dernière journée du Championnat de Première Division de Turquie face à Giresunspor, l’attaquant international sénégalais a donc joué son dernier match sous les couleurs d’Hatayspor contre Konyaspor, dimanche 15 mai 2022.

Önümüzdeki sezon kariyerlerine farklı takımlarda devam edecek Mame Diouf ve Adama Traore'ye Atakaş Hatayspor'umuza vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederim. Kendilerine başarılar dilerim. pic.twitter.com/NcxpHXrQze — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) May 22, 2022

Parti en légende

Enfin de contrat, Mame Biram Diouf a reçu une offre de prolongation pour renouveler son bail. Mais le joueur de 34 ans, qui va aller découvrir un nouveau challenge, a décidé de ne pas s’assoir à la table de négociations avec les dirigeants d’Hatayspor. « Je tiens à remercier Mame Diouf, qui poursuivra sa carrière dans une autre équipe la saison prochaine, pour ses contributions à notre équipe. Je lui souhaite du succès », écrit le CEO du Club.

L’histoire se termine peut-être comme rêvée par l’ancien joueur de Stoke City. Après des dernières années très compliquées en Angleterre, Mame Biram Diouf était arrivé libre à Hatayspor l’été 2020 avec l’intention de relancer une carrière plus proche de la fin que du début. Il a réussi avec brio. En 75 matchs, il a marqué 31 buts et délivré huit passes décisives. Aucun joueur d’Hatayspor n’a fait mieux que lui sur la période.

Parti pour rester en Turquie ?

Sous les ordres d’Ömer Erdoğan, entraîneur d’Hatayspor avec lequel il a coïncidé à son arrivée, Mame Biram Diouf est vite devenu un taulier sur et en dehors du terrain. Son apport indéniable lors de la saison 2020-2021 aura permis à ce club, qui venait de remonter en Première Division, de finir au pied de places européennes (6e). Mame, gardien un soir de Coupe de Turquie, était devenu capitaine de l’équipe cette saison.

Lors du dernier mercato estival, l’attaquant sénégalais aux 51 sélections pour 10 buts en Equipe Nationale était annoncé dans le viseur de grands clubs turcs, à l’instar de Beşiktaş et Trabzonspor. Mais Hatayspor avait choisi d’exercer l’option d’un an de plus dans son premier contrat. Désormais, il est agent libre et prêt à aller relever le défi dans une autre formation. Ainsi, MBD ne devrait pas manquer d’approches lors du prochain mercato estival et pourrait rester en Turquie.

