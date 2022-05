Malgré sa défaite contre l’US Gorée (24-29) lors de la 10 journée du championnat national masculin de hand-ball, le Dakar Université Club (22 pts) termine à la 2me place du groupe A derrière l’ISEG (25 pts) et se qualifie. La Jeanne d’Arc (1, 25 pts) et I’ASFA (2, 24 pts), victorieux respectivement de Dagana (27-20) et Gaston Berger (32-25) dans la poule B, sont aussi en demi-finales.