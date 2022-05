En matchs de la 8ème journée de la D2 féminine, disputés hier dimanche, l’Olympique de Ziguinchor (2ème, 21 pts) titille en tête du classement de la poule A le Casa Sports (1er, 21 pts), après l’avoir battu (1-0). Dans la poule B, le leader AFA Grand-Yoff (24 pts) a explosé (6-0) JA Fass (4ème, 13 pts) et accède en D1 féminine.

L’Olympique a remporté le derby ziguinchorois en battant le leader de la poule A, le Casa Sports (1-0), vainqueur à l’aller (3 0). En prenant sa revanche, Olympique dispose du même nombre de points (21 pts) que le Casa, qui essuie sa première défaite en Championnat.

Dans la poule B, le leader in vaincu AFA Grand-Yoff, grâce à ses buteuses Kiné Pène (doublé), Ndèye Kane Ndiaye, Sonia Djangoné et Mariétou Ndiaye (doublé), a explosé JA Fass (6-0) et décroche l’unique ticket de ce groupe pour la montée en D1 féminine.

Au bas du classement, dans la E poule A, les filles de Real Tessito de Marsassoum n’ont pas effectué le déplacement pour affronter leurs homologues koldoises. Tandis que dans la poule B, Férus du Foot de Louga a courbé l’échine à domicile devant Dioffior (0-1).

Avec Stades