Après le maillot fuité du Sénégal, les autres tuniques des sélections en contrat avec PUMA sont aussi sur la toile. On connaît déjà ce que porteront deux autres sélections africaines à la coupe du monde.

Cette nouvelle fuite de maillot publiée sur Twitter (@@gorselkaynaklar) coïncide aussi avec la date annoncée par Foot Headlines pour l’annonce officielle des nouveaux maillots (hier). L’Islande, la Suisse, la Serbie ou encore l’Italie ont un visuel sur ce que sera leur maillot à domicile pour la période 2022-2024.

De même que pour les sélections africaines en lice à la coupe du monde que sont le Sénégal, le Ghana et le Maroc. En plus de la Cote d’Ivoire qui ne sera pas au rendez-vous au Qatar mais va acueillir la CAN en 2023. Retenons que les autres représentants de l’Afrique, le Cameroun et la Tunisie sont avec un autre équipementier.

Pour la prochaine coupe du monde, les Lions de la Téranga porteront le maillot blanc avec les couleurs du Sénégal sur la poitrine et les manches.

Sénégal

Maroc

Ghana

Côte d’Ivoire

wiwsport.com