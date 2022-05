En préparation des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2023) prévu du 8 au 23 janvier 2023 en Algérie, les sélections locales du Sénégal et de la Gambie vont s’opposer en amical le 10 juin prochain. L’annonce a été faite par la Gambia Football Federation (GFF), aujourd’hui, via ses comptes officiels Twitter et Facebook.

L’instance dirigeante du football gambien a aussi fait part de la liste de 30 joueurs convoqués par l’entraineur de la sélection locale Alagie Sarr. Ce dernier profitera de cette rencontre pour évaluer ses Scorpions qui auront en face les Lions dirigés par Pape Bouna Thiaw, nouveau sélectionneur. Rappelons que les Lions feront d’abord face aux Léopards du RD Congo le 5 juin à Kinshasa.

Alagie Sarr today released a 30-man squad ahead of next month’s friendly with Senegal. The Head Coach of our local-based National Team will use the June 10 friendly as an opportunity to assess his players ahead of the beginning of the CHAN National Cup qualifiers later this year. pic.twitter.com/UImdF55ifg

— Official GFF 🇬🇲 (@TheGambiaFF) May 23, 2022