En attendant de connaître la liste définitive, attendue cette semaine, des athlètes sénégalais qui vont participer aux Championnats d’Afrique à l’île Maurice 2022, la Ligue athlétisme de Dakar a déroulé sa 14ème journée marquée par une nette domination de l’AS Douane avec 6 victoires. Awa Mérico du DUC a battu son record personnel en saut en hauteur.

6 victoires pour 19 épreuves disputées, l’AS Douane a, une nouvelle fois, fait part de sa suprématie lors de la 14ème journée qui a réuni les catégories juniors et seniors, hier dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor. Des victoires acquises, en intégralité, dans la catégorie des seniors. D’abord, les courses de 400 m haies ont tourné à l’avantage des Gabelous: Fatoumata Fanta Baldé (1’03’01), et Boubacar Dramé (52″58). Yama Thiam (25″43) au 200 m, Saphiétou Diouf au 800 m (2’19’2) et Amdy Ndione (10″68) au 100 m sont les autres vainqueurs de l’AS Douane.

Lys Mendy a signé la seule victoire de la Douane hors épreuve de course avec un saut de 7m40, loin des 7m70 qu’il avait réalisés il y a quelques semaines.

ASFA, avec 4 victoires

Au tableau des records de victoires, les Gabelous sont talonnés par leurs frères d’armes de l’ASFA, avec 4 victoires. Les Militaires se sont illustrés notamment dans les courses d’endurance avec trois victoires avec Modou Ndiaye (33’25 » 6) sur 10.000 m, El Hadji Dieng (1’52″0) sur le 800 m et Djibril Sarr (42m71) au lancer de disque. Enfin, Awa Marico du DUC a porté son record personnel (5m78) en saut à longueur à 5m89.

Avec Stades