Le match du titre ? Deuxième du Championnat, Liverpool n’a pas son destin entre ses mains pour être sacré pour la 20e fois de son histoire champion d’Angleterre. Avec un point de retard sur le leader, les Reds doivent impérativement gagner et compter sur une contre-performance de Manchester City face à Aston Villa.

Pour cette rencontre, Jurgen Klopp a dévoilé son onze de départ. Et le technicien de Liverpool pourra compter sur Sadio Mané. L’attaquant sénégalais, qui voudra poursuivre sa belle forme à six jours de la finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, est bien titulaire pour cette rencontre face aux Wolves.

This is how we line up for the final day of the @premierleague season 👊🔴

Divock Origi misses out with a minor muscle issue.#LIVWOL

— Liverpool FC (@LFC) May 22, 2022