Renversant contre Wolverhampton (3-1), Liverpool finit malgré au pied du champion d’Angleterre.

Late drama. En clôture de la saison 2021-2022 de Premier League, Liverpool et Manchester City disputait le titre de champion d’Angleterre. Une 38e journée qui répondu à toutes les attentes et rendu un énorme suspense jusqu’à la dernière seconde. Au final, ce sont les Reds qui restent scotcher à la deuxième place et les Citizens remportent pour la deuxième fois d’affilée.

Mené dans son match après seulement 4 minutes de jeu, Liverpool était parvenu à assurer l’essentiel en rerenversant Wolverhampton. Sadio Mané a d’abord égalisé à la 25e minute, inscrivant son 23e but de la saison. En seconde période, les Reds ont longtemps essayé de prendre l’avantage mais ont souvent buté sur une bonne défense de Wolverhampton Wanderes.

C’est donc dans les dernières minutes qu’ils trouvaient la faille grâce Mohamed Salah (2-1, 84e) et Andy Robertson (3-1, 89e). Victoire insuffisante pour passer devant Manchester City. Puisque dans le même temps, les Citizens, menés par 2 à 0, ont fini par renverser Aston Villa (3-2). Une fin cruelle pour Liverpool qui devra vite passer à la préparation de sa finale de Ligue des Champions.

