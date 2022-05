Voilà, il remet Liverpool dans le droit chemin. Sadio Mané vient d’égaliser pour les Reds face à Wolverhampton dans cette dernière journée de Premier League.

Mené par Wolverhampton dès la première minute, Liverpool reprend de l’espoir dans la course au titre de champion d’Angleterre. Et ce, grâce à Sadio Mané. Sur un superbe service de Thiago Alcantara, le Sénégalais a remis les pendules à l’heure à la 24e minute. Son 23e but de la saison.

