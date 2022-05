Après la Ligue 1 hier, un autre grand championnat européen va boucler sa saison ce dimanche. Pour garder le suspense jusqu’au bout, tous les matchs se joueront à la même heure.

Les 10 affiches de la 38e journée en Premier League vont se jouer à 15 heures. A l’issue de ces matchs, on connaîtra le classement finale de la 123e édition de la première division anglaise, mais surtout le champion 2022. Une course serrée au sommet entre Manchester City, champion en titre, qui est à seulement un point de Liverpool de Sadio Mané. Une défaite serait fatale pour les Citizens si les Reds s’imposent à Anfield. Jurgen Klopp pourrait retrouver un groupe qui s’est bien reposé et prêt à profiter d’un échec des hommes de Guardiola qui devront tout donner pour sauver leur saison.

Cette journée aussi va permettre de savoir qui accompagnera City, Liverpool et Chelsea en phase des groupes de la ligue des champions. C’est une rivalité entre Tottenham et Arsenal. Les deux équipes occupent respectivement la 4e et 5e place avec deux points d’écart. En cas de défaite, Arsenal jouera bien l’Europa League mais avec quel club anglais? Duel aussi entre Manchester United qui est en avance de deux points sur West Ham. Les Reds Devils se déplacent sur la pelouse de Crystal Palace de Cheikhou Kouyate, assuré d’être maintenu en PL. Si les Hammers perdent, ils joueront la phase éliminatoire de la Ligue Europa Conference.

Notons que cette dernière journée de la Premier League opposera deux Lions de la Téranga Edouard Mendy de Chelsea face à Ismaila Sarr de Watford, déjà relégué. Quant à Leicester de Nampalys Mendy et Southampton d’Ibrahima Diallo, ils sont assurés de se maintenir.

Les affiches de la dernière journée

Crystal Palace v Manchester United

Arsenal v Everton

Chelsea v Watford

Leicester v Southampton

Brentford v Leeds United

Burnley v Newcastle

Manchester City v Aston Villa

Norwich v Tottenham

Brighton v West Ham

Liverpool v Wolves

wiwsport.com