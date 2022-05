En clôture de la 38e journée de LaLiga, Villarreal est allé battre le Barça au Camp Nou dimanche soir (2-0). Le Sous-Marin Jaune jouera la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Déterminé et appliqué face à un Barça sans inspiration, Villarreal a atteint son objectif de fin de saison. En effet, à l’occasion de la 38e et dernière du Championnat d’Espagne, le hommes d’Unai Emery sont allés s’imposer au Camp Nou sur le score de 2 buts à rien pour finir 7e et se qualifie en Ligue Europa Conférence.

Sans Boulaye Dia, resté sur le banc, mais avec Nicolas Jackson, rentré en seconde période, le Sous-Marin Jaune a signé cette victoire grâce à des réalisations d’Alfonso Pedraza (41e) et Moi Gómez (55e). Après avoir fait vibrer ses supporters en Ligue des Champions cette saison, Villarreal sera donc le premier club espagnol a joué en C4.

¡𝒀 𝑺𝑶𝑵 𝒀𝑨 1️⃣8️⃣ 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑪𝑰𝑷𝑨𝑪𝑰𝑶𝑵𝑬𝑺 𝑬𝑵 𝑬𝑼𝑹𝑶𝑷𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑨 𝑬𝑳 𝑽𝑰𝑳𝑳𝑨𝑹𝑹𝑬𝑨𝑳! ¡El Submarino será el primer equipo español que dispute la @europacnfleague 🏆! pic.twitter.com/96GHibqkmQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 22, 2022

