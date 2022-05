A l’image de la précédente journée, Cheikhou Kouyate est sur le banc. Contrairement au début de la saison, il n’enchaîne plus les titularisations. Il en compte 23 cette saison où il a disputé 32 matchs.

Les Super Eagles sont à la 12e place, assurés de rester en Premier League. En face, Manchester United sans CR7 et Pogba pour leur dernière feront le tout pour sécuriser leur place en Europa League face à la menace de West Ham.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #CRYMUN

