Avec sept points de retard sur le premier non relégable, Mbour Petite-Côte serait très inspiré à relancer une série négative, ce samedi (17h00), face au Dakar Sacré-Cœur.

C’est le match de la dernière chance. Mbour Petite Côte devra impérativement battre Dakar Sacré-Cœur pour continuer à croire au maintien. Si l’on a cru que le club mbourois allait redresser la barre au fil des journées, c’est bien au pied du mur qu’il se retrouve et se trouve au bord de la descente.

Ce samedi, MPC, qui reste sur quatre défaites consécutives en Championnat et éliminé de la Coupe du Sénégal, se déplace au Stade Alassane Djigo pour faire face à Dakar Sacré-Cœur (11e). Avec sept points de retard sur le premier non relégable, la relégation pourrait arriver dès la fin de cette 23e journée en cas de défaite face au DSC.

📅 Programme des 23es journée #Ligue1SN & #Ligue2SN

Nous engageons la dernière ligne droite du championnat avec plus que 4 matchs à jouer.

Course au titre, course au maintien… Rendez-vous ce week-end pour des matchs déjà décisifs #LSFP pic.twitter.com/saxJVH672z

