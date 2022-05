Pas de vainqueur ce soir, comme au match aller (3-3), entre Guediawaye et Jaraaf qui s’affrontait pour la 23ème journée de la Ligue 1 sénégalaise. Les deux formations, qui visent toujours le titre, ont âprement disputé cette partie qui se termine sur un partage des points après un sore d’un but partout au coup de sifflet final.

Mené 0-3 en première période du match aller avant qu’il n’arrache le nul, le Jaraaf a cette fois-ci bien entamé son match en ouvrant le score dès la 6ème minute de jeu grâce à Pape Mboup. Le club de la Médina qui a rejoint les vestiaires avec cette avance d’un but, espérait renouer avec le succès après son nul de la dernière journée face aux champion en titre Teungueth. Malheureusement pour Jaraaf, il se fait rattraper au score à la 80ème minute sur un penalty transformé par Cheikh Diouf.

Aucune des deux formations n’aura donc pris le dessus sur l’autre cette année et toutes deux laissent filer d’importants points pour la course au titre. Le Jaraaf (38 points) devient ainsi provisoirement deuxième devant GF (3ème, 37 points) qui jouera demain face à Teungueth (9ème, 28 points). Guediawaye (35 points) reste cinquième au classement à 7 point du leader Casa Sports (1er, 42 points) et à 3 journées de la fin. Le club de la Casamance va d’ailleurs disputer demain sa 2″ème journée face à l’US Gorée à 17h00 au stade minicipal de Mbao.

FT | #GFC 1-1 #JARAAF

Match nul entre Guédiawaye et Médina@ASCJaraafSn : Pape Mboup ⚽️@fc_guediawaye : Cheikh Diouf ⚽️

1- Casa Sport 42 pts (-1)

2- ASC Jaraaf 38 pts

3- Génération Foot 37 pts (-1)

4- Guédiawaye FC 35 pts

5- AS Douane 31 pts (-1)#LIGUE1SN#Guédiawaye 💛💙 pic.twitter.com/sf8oxOSDAI — GUEDIAWAYE FC OFFICIEL (@fc_guediawaye) May 21, 2022

