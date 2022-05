« Deux triplés, des buts importants, une activité hors-norme. Pape a survolé le championnat cette saison. Joueur le plus décisif de la saison en étant impliqué sur 26 buts, Pape a également montré qu’avant d’être un grand buteur, il était surtout un grand footballeur. Un joueur collectif, qui joue pour les autres et avec les autres. C’est dans son jardin, à Bauer que Pape s’est vu remettre le trophée de meilleur buteur aux côtés de Reda Hammache, Habib Beye et Steve Marlet. Ce trophée de meilleur buteur est aujourd’hui une juste récompense pour ta saison. Félicitations Pape ! » Peut-on lire sur le site du club français évoluant en national 1.

