Du vendredi 27 au dimanche 29 mai 2022 le Sénégal va accueillir la 8e édition des championnats d’Afrique de Natation de la zone 2, avec comme objectif de maintenir leur suprématie.

Ces championnats d’Afrique verront la participation d’une vingtaine de nations venues de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, de la zone 2. Le Sénégal sera représenté par des nageurs qui évoluent au Etats Unis, en France et des locaux. « On a deux groupes. L’un est à l’étranger et l’autre est ici, au Sénégal. On a organisé un regroupement externe avec trois entraîneurs, en plus du directeur technique national, Thierno Diouf. Les expatriés seront là à partir du 25 mai pour démarrer les compétitions à partir du 27″, a précisé le président de la FSNS, Magatte Dieye , hier en conférence de presse. Avec 21 médailles d’Or 16 Argent et 12 bronze remportées lors de la dernière édition organisée au Ghana, l’objectif de cette année sera de maintenir le cap ou faire plus, annonce le président de la grande instance de natation sénégalaise.

«Même si on est toujours leader, de plus en plus de pays commencent à titiller l’équipe nationale du Sénégal, parce qu’ils ont, eux aussi, d’un des internationaux qui sont à l’étranger. Donc, ça ne va pas être facile pour cette édition. Mais avec l’aide de la Direction technique, surtout de l’entraîneur national (Birane Diop), on va faire le maximum pour préserver notre leadership.