Fraîchement élu président de la Ligue régionale de basket, Ababacar Ndiaye a été officiellement installé ce jeudi par le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye.

Ababacar Ndiaye avait remporté l’élection de la Ligue le 23 avril dernier. Son principal adversaire Serigne Maï Seck avait contesté les résultats. La Fédération a confirmé le verdict des urnes en procédant à l’installation du nouveau patron du basket diourbellois.

Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour la Fédération de basket d’offrir des ballons à la Ligue et aux clubs de la région. «J’étais à Diourbel pour l’installation du nouveau président de la Ligue. La cérémonie s’est bien déroulée. Sur les 6 clubs, 4 ont été présents. Cela montre qu’il y a un consensus autour de M. Ababacar Ndiaye et de son bureau. Je repars de Diourbel satisfait du déroulement de la région», confie Me Babacar Ndiaye.

Toutefois, les médias locaux signalent des échauffourées de contestataires pour empêcher la tenue de l’installation à Baol Hébergement Prestige. Elle a été finalement délocalisée à la Chambre de commerce de Diourbel.