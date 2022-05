C’était une saison fatidique pour les Lions du PSG. Ils ont été sur plusieurs tableaux en club comme en sélection. L’heure est à l’organisation des vacances. Le PSG jouera demain le FC Metz et ce sera la fin de la saison pour le Champion de la Ligue 1. Les Champions d’Afrique devront encore patienter pour partir en vacances.

Ce vendredi, le PSG a fait savoir que la reprise pour la préparation estivale est prévue le 4 juillet prochain. Il disputera la finale du trophée des champions, le 31 juillet prochain face à Nantes. En attendant, Gueye et Diallo seront sans doute sur la liste d’Aliou Cissé pour la 1ere et 2e journée des éliminatoires de la coupe d’Afrique 2023. Le Sénégal jouera tour à tour le Bénin et le Rwanda, les 4 et 7 juin prochains. Après ces matchs, ils pourront se reposer jusqu’à la date fixée.

On compte 26 jours de repos. C’est une petite période de répit comparée aux efforts fournis durant toute la saison. Les techniciens notamment Aliou Cissé avaient alerté sur cela indexant les multiples compétitions européennes qui n’arrangent guère les sélections nationales. La durée des regroupements est courte, l’organisation de matchs amicaux difficile. Ce problème est encore plus notoire avec les joueurs en Premier League. Il faudra s’y faire !

Alors qu’il y a plusieurs incertitudes sur les joueurs ou membres du staff technique, qui seront encore au PSG la saison prochaine, retenons que le milieu de terrain et le défenseur sont toujours liés au club français. Gana Gueye, jusqu’en juin 2023 et Abdou Diallo, juin 2024.

