La 9ème et avant dernière journée du championnat national masculin de handball a été clôturée mercredi. Leaders respectifs des groupes A et B, l’ISEG et la Jeanne d’Arc, avec chacun 22 points, sont qualifiés en demi-finales.

Malgré sa défaite du dimanche dernier contre l’US Gorée (21-23), I’ISEG a assuré sa place dans le dernier carré. En effet, les bleu blanc occupent la première place du groupe A avec 22 unités au compteur, alors que leur dauphin DUC compte 21 points. En plus, ils sont assurés de terminer sur le fauteuil, parce que leur dernier match contre Kaffrine (5ème, 15 pts), qui jouera en deuxième division la saison prochaine, prévu ce week-end, n’aura pas lieu, après le forfait de leur adversaire.

Victorieux mercredi contre USC Rail (26-25), le Dakar Université Club décrochera son ticket pour le prochain tour en cas de match nul contre Gorée (4ème, 18 pts), puisqu’il compte deux unités d’avance sur l’équipe de Rail, qui doit impérativement battre Tamba (6ème, 11 pts), déjà relégué, lors de l’ultime journée pour espérer une qualification.

Dans le groupe B, la Jeanne d’Arc (1er, 22 pts) profite de son nul (24-24) contre l’Olympique de Diourbel (4ème, 18 pts) pour valider son ticket pour les demi-finales. La JA sera accompagnée soit par la tenante du titre, l’ASFA (2ème, 21 pts), qui sort d’une victoire écrasante face au Saltigué (39-29) et qui se déplacera à Gaston Berger pour la dernière journée; soit par Dagana (3ėme, 19 pts), qui devra obligatoirement dominer le leader de la poule afin de préserver ses chances de jouer le prochain tour. Respectivement 5ème et 6ème, Gaston Berger (15 pts) et Salti gué (13 pts) sont relégués en D2.

