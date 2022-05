Il fera le tour des 14 régions du Sénégal. Lancée lundi passé au musée des civilisations, la tournée de la Coupe d’Afrique des Nations va quitter la capitale pour les régions.

Elle va démarrer ce samedi informe le comité d’organisation. Le tour des régions va se dérouler en trois étapes. Du 21 au 24 mai, le premier trophée continental des Lions de la Téranga sera à Thiès, Louga, Saint-Louis puis Matam. Les populations de ces régions pourront voir de plus près dame coupe. En plus des festivités prévues pour recevoir comme il se doit la coupe.

Puis, du 31 mai au 6 juin, la tournée se déplacera dans les régions Kédougou, Tambacounda, Kaffrine, Diourbel, Université Dakar, Mbour – Fatick et Kaolack.

La dernière étape concerne le sud du pays. Les régions Kolda, Sédhiou et Ziguinchor vont recevoir la coupe, respectivement, les 10, 11 et 12 juin.

L’objectif du Trophy Tour est de participer au maintien de l’animation et de l’engouement suscités par les récents résultats obtenus par Sadio Mané et ses coéquipiers à la suite du premier titre de champion d’Afrique de la CAN Cameroun 2021 et de la qualification à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar.

wiwsport.com