Pour se mettre à jour au calendrier avant la dernière journée de la saison, Crystal Palace et Everton vont en découdre ce soir au Godison Park pour leur match en retard de la 33ème journée. Un match sans enjeu majeur pour les Eagles, mais très important pour Everton qui doit impérativement gagner pour augmenter ses chances de rester dans l’élite .

Everton est classé 16ème de la Premier League avec 36 points mais n’a pas encore assuré son maintien. Le club, qui accueille les hommes de Vieira ce soir au Goodison Park, ne compte quun point sur Leeds (17ème) et 2 poins sur le premier relégable, Burnley. Pour contrecarrer le plan des Toffes qui veulent s’emprer des trois points du jour, le coach des Eagles Patrick Vieira a composer son onze de départ sans Cheikhou Kouyaté. L’international sénégalais va encore démarrer la rencontre sur le banc, lui qui avait disputer en tant que titulaire la dernière rencontre de son équipe après 3 matchs jouer.

COME ON YOU PALACE#CPFC | #EVECRY

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 19, 2022