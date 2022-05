Yoann Skairik a récemment succédé sur le trône national en Subaru à son grand frère Allan Skairik qui a patiné en argent sa toute première saison en Rotax juniors juste derrière le champion Samuel Bittar. Et pour l’exercice 2022-2023, ces deux frères vont rivaliser d’ardeur en Rotax juniors. Comme pour dire qu’ils seront encore en mode diesel pour désigner le meilleur pilote des Skairik.

Nés respectivement un 8 avril 2009 (13 ans) et le 24 décembre 2010 (11 ans), Allan et Yoann vont disputer sportivement le droit d’aînesse des Skairik sur la piste dès l’année prochaine. Et ce sera du côté du circuit Dakar-Baobabs, à Sindia, puisque l’habituel parking du stade Léopold Sédar Senghor (LSS) est fermé pour cause de réfection de l’enceinte sportive.

«L’année prochaine, les deux frères Skairik seront en Rotax juniors et ça va secouer. On commence à se préparer dès à présent une fois cette saison 2021-2022 refermée, depuis le 8 mai passé. On est même déjà sur le circuit pour faire les réglages du nouveau kart de Yoann qui va passer des Subaru aux Rotax. Un championnat se prépare le jour où se termine la saison». C’est en ces termes que Joseph Skairik dit «Jo», papa des deux champions, a rendu public la configuration de sa marmaille pour la saison sportive 2022-2023.

Avec Record