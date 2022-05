La saison 2022 du championnat local de Beach Soccer va démarrer le mois prochain a fait savoir Omar Gueye Ndiaye, président de la commission football spécifique (Beach Soccer et Futsal).

Les clubs de Beach Soccer se sont réunis hier à la FSF pour procéder au tirage au sort de la nouvelle saison du football sur le sable. Occasion pour la commission en charge de cette discipline de faire part des décisions prises. « J’ai proposé qu’on démarre le 19 juin prochain au lendemain de l’assemblée générale de la FSF, le 18 juin » a fait savoir Omar Gueye Ndiaye. On compte 15 à 16 semaines de compétition pour terminer la saison en septembre prochain.

Il informe par ailleurs que les subventions aux clubs passent de 300.000 FCFA à 500.000 FCFA.

Plusieurs innovations ont été présentées pour ce nouvel exercice. Une compétition à 3 phases : phase des poules (19 juin au 24 juillet), les play-offs (30 juillet au 4 septembre) et le final four (16-17 septembre) qui concernent les 4 meilleures équipes des deux poules. Cette dernière aura lieu à Saly, sur le site où s’est déroulée la CAN 2021 remportée par le Sénégal. La phase de groupe des quatre poules de Dakar et la poule de Saint-Louis soit cinq poules de quatre équipes.

Notons que la saison 2021 s’est jouée à huis clos au Toubab Dialaw. Toutefois, pour cette saison, d’autres sites sont en supervision pour y disputer les matchs. Yeumbeul Beach Club est le champion en titre.

wiwsport.com