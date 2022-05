Le ALL STAR GAME est de retour à Marius Ndiaye ! Cette fête du basketball qui rassemble les meilleurs joueurs du championnat se tiendra à la fin de ce mois.

La structure Sunugal All Star Game, en partenariat avec la Fédération sénégalaise de Basket-ball (FSBB), organise la première édition le week-end du 28 au 29 mai 2022, rapporte le journal Stades.

Ousseynou Thiam et ses collaborateurs comptent mettre sur pied un programme alléchant pour servir du beau spectacle au public de Marius Ndiaye. Il y aura entre autre le concours de tir à 3 points, le concours de slam dunk et d’autres activités. Deux matchs seront aussi au menu (Dames et Hommes), et opposeront la poule A à poule B pour chaque catégorie.

Basket Senegal