Avec la 3ème place obtenue par Alassane Sow 24 heures plus tôt, le Sénégal sauve tout bonnement sa participation aux 6èmes Championnats d’Afrique de scrabble francophone (CHAMPAS) qui prennent fin ce mercredi au stade Olembé de Yaoundé, au Cameroun.

On le savait talentueux et teigneux sur le plateau. Mais on ne lui connaissait pas encore cette casquette de sauveur d’une nation entière sur le point de subir une débandade générale à ces 6èmes CHAMPAS. Et bien c’est justement cette tunique de « Zorro des lettres » qu’à endosser Alassane Sow en décrochant cette 3ème place synonyme de médaille de bronze dans l’épreuve la plus prestigieuse, à savoir l’élite.

Naguère champion du Sénégal dans cette épreuve élite, Alassane Sow a pris du galon en devenant tout bonnement le 3ème meilleur africain pour une saison entière dans cette variante du scrabble disputée extrêmement prisée de par l’univers. Le sociétaire de l’Académie Scrabble Club de Guédiawaye (ASC), auteur d’un total de 6 311 unités sur les 7 parties au menu, est devancé par le Camerounais Nkouette Chewa King Josaphat (1er avec 6 332 pts sur un Top de 6 429 pts) et l’Ivoirien Kouadja Edo Hermann (2ème, 6 324 pts).

Avec Record