Alors que les rumeurs d’un transfert vers le Bayern Munich ou le Barça sont encore à chaud, le PSG est le nouveau cador européen intéressé par Sadio Mané. A un an du terme de son contrat à Anfield, Liverpool devrait le vendre cet été afin de récupérer des frais importants. Mais encore faudrait-il que les Reds soient tentés par une fortune.

Selon les informations de Christian Falk qui confortent Mirror, le PSG aurait proposé un gros salaire et montré un intérêt fort qui ferait hésiter le champion d’Afrique à prolonger avec Liverpool. En cas de départ de son prodige, Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain voit en Sadio Mané une recrue de taille dans l’effectif des champions d’Afrique.

La source précise que si Mané devait quitter Liverpool, le club favori pour l’accueillir sera sans doute le PSG. Pour l’heure, le numéro 10 des Reds est engagé dans une fin de saison qui se veut être historique dans l’histoire du club et du football anglais.

TRUE✅ If Sadio Mané will leave @LFC the big favorite for a Transfer is @PSG_inside. the strong interest and high salary at Paris are the reason why he hesitates to sign a new contract at Liverpool @FCBayern #EnglischeWoche pic.twitter.com/lW26HVWBLc

— Christian Falk (@cfbayern) May 18, 2022