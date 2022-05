Le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang, a officiellement pris sa retraite internationale ce mercredi 18 mai 2022.

L’annonce a été faite par l’instance dirigeante du football gabonais, la FEGAFOOT, dans son communiqué de ce mardi 18 mai. « Le capitaine des Panthères ne sera plus avec la sélection nationale pour la prochaine aventure des éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023 dont la phase finale est prévue en Côte d’Ivoire« , lit-on sur le communiqué.

Aubameyang, actuel attaquant du FC Barcelone, a en effet mis un terme à sa carrière internationale via une lettre adressée hier à la FEGAFOOT. « Après 13 ans de fierté à représenter mon pays, je vous annonce que je mets un terme à ma carrière internationale. Je tiens à remercier le peuple gabonais et tous ceux qui m’ont soutenu dans les bons comme les mauvais moments », a écrit le désormais ex capitaine des Panthères qui a rejoint la sélection gabonaise en 2009.

Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur de l’équipe nationale du Gabon avec ses 30 réalisations, a connu 73 sélections avec les Panthères. Le joueur, âgé aujourd’hui de 32 ans, a été élu meilleur joueur africain de l’année 2015, co-meilleur buteur de la CAN 2012 lors de laquelle il a terminé quart de finaliste et a été nommé dans l’équipe type d’Afrique de la décennie 2011-2020 par l’IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) et la CAF (Confédration Africaine de Football)

