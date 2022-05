Au bout de la séance des tirs au but, l’Eintracht Francfort a dominé les Rangers et remporté l’édition 2021-2022 de Ligue Europa.

Il a régné en maître tout au long de la compétition et sorti plusieurs grosses équipes, dont le FC Barcelone et West Ham United. L’Eintracht Francfort a consacré son superbe parcours en Ligue Europa en remportant l’édition 2021-2022 ce mercredi 18 mai. Au bout d’un match hyper serré, le sort s’est décidé à la séance des tirs au but.

Alors que les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1) après les 120 minutes, Francfort s’est adjugé de son second titre de C3 en se montrant impeccable à la séance fatidique (5-4). Onzième à l’issue de la saison 2021-2022 de Bundesliga, l’Eintracht Francfort jouera donc la Ligue des Champions la saison prochaine.

🏆❤️❤️❤️❤️ DIESES TEAM – IHR HABT EUCH UNSTERBLICH GEMACHT! ❤️❤️❤️❤️🏆 pic.twitter.com/bNCRsEifeo — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 18, 2022

