Le sélectionneur par intérim du Bénin, Moussa Latoundji, a lâché hier ses 26 Écureuils, qui vont affronter le Sénégal, le 4 juin prochain, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2023. Dans cette liste, on note la présence de tous les cadres et trois novices.

À noter la présence de trois novices. Il s’agit de Bawa Salim, milieu de terrain de Coton FC au Bénin, Lookman Farou Moussa, gardien de but d’Harmmaby IF en Suède, et Ryan Adigo, le jeune attaquant du Wurzburgrer Kickers en troisième division allemande.

Pour Moussa Latoundji, le Bénin ne sera pas à Dakar pour défendre. « Notre système de jeu ? Je pense qu’on continuera à attaquer, parce que ça nous a bien réussis la dernière fois. Je pense que c’est ce qu’on attend de nous. Notre objectif sur ce rassemblement, ce sont les six points. Il faut être ambitieux et optimiste. Nous ne craignons pas les Sénégalais. Nous jouerons notre match à fond. Limiter les dégâts face au Sénégal ? Mais non, il ne faut pas parler comme ça. Nous n’y allons pas pour limiter les dégâts. Nous y allons pour produire notre jeu », a promis le sélectionneur des Écureuils, hier en conférence de presse.

Le Bénin débutera son stage le 23 mai prochain à Cotonou. Après le Sénégal, les hommes de Latoundji recevront le Mozambique, le 8 juin.

AVec Stades