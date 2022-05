L’Association sénégalaise de Boxe thaïlandaise (ASBT) communément appelé Muay thaï, en collaboration avec l’Ambassade de Thailande à Dakar, a procédé, vendredi dernier, à l’Olympique Club de Dakar, à la remise des diplômes Level 1 aux 40 techniciens sénégalais, qui ont pris part au stage international.

Lancée il y a 7 mois, l’Association sénégalaise de Boxe thaïlandaise (ASBT) poursuit sa feuille de route pour outiller suffisamment ses techniciens de compétences. Et durant 4 jours, 40 techniciens et 135 athlètes se sont réunis à l’Olympique Club de Dakar pour un stage international diplomate de Level 1.

L’objectif de ce stage international est de permettre aux techniciens sénégalais de renforcer leurs capacités en théorie et en pratique, mais aussi permettre aux athlètes de s’aguerrir aux fondamentaux de la discipline. Ce stage a été piloté par le président de I’ASBT, Me Cheikh Ahmad Bara Mbacké, par ailleurs arbitre international et ancien champion du Maroc.

Parmi les boxeurs présents à ce stage international, figuraient Dieynaba Diallo et Abderrahmane Timeira, respectivement médaillés de bronze et d’argent, en décembre dernier, en Égypte, lors des Championnats d’Afrique. Les 40 techniciens et les 135 athlètes ont été formés sur plusieurs aspects liés à la boxe thaïlandaise. Désormais, ils auront comme mission de transmettre leurs connaissances à leurs élèves.

