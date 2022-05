Ancien antre des Lions avant l’érection du Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, le Stade Léopold Sédar Senghor va bientôt être sujet de réhabilitation. on en connait un peu plus sur les détails des travaux.

Annoncée depuis plusieurs années, cette réhabilitation de LSS prend forme avec l’acte fort posé hier par le ministre des Sports. En compagnie de la délégation chinoise, Matar Ba, par le canal de son directeur des Infrastructures, Cheikh Sarr, a dévoilé la nouvelle maquette. En clair, on aura un stade beaucoup plus moderne sur le plan architectural et complètement rénové.

C’est ainsi que deux tableaux magnétiques seront désormais installés dans le stade. La loge présidentielle sera séparée de la loge Vip. On aura des vestiaires qui seront transférés de la tribune découverte en-dessous de la loge officielle qui sera directement connectée à un ascenseur. Le centre d’accueil sera aussi réhabilité.

Doté d’un gazon naturel, le Stade Senghor, selon M. Sarr, va disposer d’un forage autonomisé pour assurer l’arrosage. Un autre forage est prévu à l’extérieur de l’infrastructure. On aura un système de projecteur beaucoup plus moderne. On va avoir un éclairage beaucoup plus écologique pour réduire la facture d’électricité.

Ainsi la piste d’athlétisme va être complément reprise avec tous les équipements qu’il faut. Un gazon naturel homologué par la Fifa composera la nouvelle pelouse du stade Senghor. Le terrain annexe comprendra un système de projecteur de 300 watts et une tribune de mille places. Il y aura un terrain de handball et un terrain de basket. Des dojos sont aussi prévus. L’ensemble du bâtiment sera entièrement repris à travers des réhabilitations sur la partie des gros œuvres.

wiwsport.com