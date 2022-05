Le tournoi de l’open international Dakar du Comité national provisoire de Jeu d’échecs (CPNJE) organisé, dimanche dernier, au siège de l’Association Le Clos Normand de l’Université Cheikh Anta Diop, a été remporté par le jeune Sénégalais Aidankrishna Sarkar.

Cet open international, qui a vu la participation de joueurs gabonais, a été d’un bon niveau. 48 joueurs issus de 4 catégories (U10, U12, U14 et U16) ont pris part à cet open de Dakar. Au terme des 7 rondes disputées, Aidankrishna Sarkar est arrivé en tête du classement général de toutes les catégories confondues avec 1379 points, réussis en 7 parties gagnées. Il est suivi au classement par Sylvestre Gomis avec 1369 points pour 6 parties gagnées.

«Ce qu’on peut retenir au terme de cet open, c’est la hausse du niveau de jeu des jeunes. Il y a un an, ce n’est plus ce qu’on voit aujourd’hui. On voit qu’il y a un nivellement qui commence à se faire. Il est vrai que les favoris sont toujours présents, mais on sent derrière que ça commence à pousser. Donc, cela veut dire qu’il y a un nivellement vers le haut», se réjouit le président du CNP du jeu d’échecs, Lamine Cissé.

Évoquant la participation des joueurs gabonais à cet open international, le patron du jeu d’échecs sénégalais dira: «Pour nous, c’est un grand apport, parce que ce sont des joueurs qui jouent beaucoup chez eux et qui participent à des tournois internationaux. Donc, ça nous a permis au niveau national de pouvoir étalonner nos joueurs à l’international et de voir un peu ce qu’ils valent».

Avec Stades