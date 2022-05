Pour leur première sortie dans les éliminatoires de la CAN 2023, le Sénégal va recevoir le Bénin le 4 juin prochain. Le prochain adversaire des Lions a dévoilé ce mardi la liste des joueurs qui vont disputer ce match.

Le sélectionneur intérimaire du Bénin, Moussa Latoundji a fait part ce mardi de son groupe pour affronter le Sénégal et le Mozambique. Ces deux matchs comptent respectivement pour la première et la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

La liste est essentiellement composée des joueurs qui ont disputé les éliminatoires de la CAN 2021. Trois nouveaux joueurs sont convoqués pour la premières fois. Il s’agit de Bawa Salim, milieu de terrain de Coton FC au Bénin, Lookman Farou Moussa, gardien de but d’Harmmaby IF en Suède et Ryan Adigo, le jeune attaquant du Wurzburgrer Kickers en troisième division allemande note orange-sports. Il y a des retours aussi avec les convocations de Désiré Azankpo, Sessi D’Almeida, Youssouf Assogba et Jordan Adéoti.

Le Bénin qui n’avait pas pris part à la précédente édition de la CAN et ne fera pas partie des représentants de la Coupe du Monde a pour objectif de ne pas rater sa qualification pour Côte d’Ivoire 2023. Dans une interview sur wiwsport, des joueurs béninois ont parlé des enjeux dans le groupe L et leur envie de jouer dans le stade Abdoulaye-Wade.

Qualifications CAN 2023 Le Bénin dévoile une liste de 26 joueurs pour affronter le Sénégal et le Mozambique. 4 juin 2022 (Journée 1) 19h GMT, Stade Abdoulaye Wade, Dakar Sénégal 🇸🇳 – Bénin 🇧🇯 dirigé par un quatuor arbitral marocain 🇲🇦 8 juin (Journée 2) au stade de l'amitié, pic.twitter.com/4e2wiYN6ly — A b l a m GNAMESSO 🌍® (@AblamGnamesso) May 17, 2022

wiwsport.com