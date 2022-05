La commission de discipline de la ligue sénégalaise de football (LSFP) a fait part ce mardi des mesures provisionnelles prises suite aux incidents notés lors du match Ndiambour v Jaraaf comptant pour la 21e journée de la Ligue 1.

« L’ASAC Ndiambour disputera ses matchs officiels sur terrain neutre et à huis clos jusqu’à ce que la commission de discipline se prononce sur le fond » a décidé la commission de discipline. Cette décision fait suite après lecture et examen de la feuille de match de l’arbitre, rapport du commissaire du match, rapport complémentaire de l’arbitre et lettre de l’ASAC Ndiambour le 9 mai passé en plus de l’avis de la commission rapporte le communiqué.

Le club lougatois qui avait réagi suite à ce match notamment sur le communiqué de la FSF, appelait à plus de lucidité et d’équité dans la démarche. La missive informe que l’ASAC Ndiambour « dispose d’un délai de deux jours à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel ».

Pour rappel, le 8 mai passé, ce match qui s’est déroulé au stade Alboury Ndiaye de Louga a eu des incidents notamment l’agression sur l’entraîneur principal du Jaraaf et l’arbitre de la rencontre. Notons qu’il s’est poursuivi avec une victoire du club de la Medina (2-0).

wiwsport.com