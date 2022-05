Saltigué de Rufisque a damé le pion aux autres clubs lors des Championnats régionaux des jeunes de la Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK), disputés dimanche dernier, sur la piste du stade Léopold Sédar Senghor.

Au total, 280 jeunes athlètes, venus de tous les clubs de Dakar, ont pris part à la 12ème et dernière journée de compétition de LADAK. À l’exception de l’ASFA, qui ne dispose pas de petite catégorie dans ses rangs, tous les clubs affiliés à la Ligue de Dakar ont répondu présent à cette journée. À cette journée réservée à la petite catégorie, Saltigué a réalisé une très belle moisson.

Les Rufisquois ont accroché 26 médailles à leur tableau de chasse, dont 16 or, 5 argents et 5 bronzes. Cette belle performance a été rendue possible grâce aux excellents résultats de ses prometteurs athlètes comme Serigne Mour Guèye Mbaye. Ce pupille, à lui tout seul, a remporté 4 médailles (3 or et 1 argent). Il s’est adjugé la première place au 50 m (7″26), au saut en longueur (3m56), au vortex (28m40) et complète le podium du 600 m (1’58″38). À l’issue des épreuves, Mame Kheury Diakhaté de Saltigué a reçu le trophée de la meilleure athlète de la journée. Elle a établi un chrono de 7″58 au 50 m plat.

Invitée à une lecture technique des performances de Saltigué, la Directrice technique régionale, Fatou Diabaye, qui se dit satisfaite du ni veau des athlètes, déclare : « Avec ce qu’on a vu sur la piste, c’est de bon augure pour l’athlétisme, notamment pour les JOJ de Dakar 2026 ».

Avec Stades