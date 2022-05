Gana Gueye est encore à la « Une » de la presse française. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de parler des performances du joueur ou de son avenir au PSG, encore moins d’une vidéo fuitée pour dire qu’il a blessé Kylian Mbappé. Le milieu de terrain est accusé de ne pas soutenir la lutte contre l’homophobie ! Son absence lors du match à Montpellier est mal appréciée par les Français.

Dans le groupe du PSG lors du déplacement à Montpellier, Idrissa Gana Gueye est absent de la feuille de match. De quoi susciter des interrogations de la presse à la fin du match.

Une absence pour des « raisons personnelles »

« Idrissa a effectué le voyage à Montpellier, mais pour des raisons personnelles il a dû sortir de la feuille de match. Mais il n’était pas blessé » a déclaré l’entraîneur Mauricio Pochettino. Une précision de trop !

Une mauvaise communication ? C’est en tout cas le point de départ de plusieurs articles, sorties médiatiques et émissions pour dénoncer le « refus de jouer » de Gana Gueye à ce match coïncidant à la journée de soutien de la Ligue 1 pour lutter contre l’homophobie.

Pour rappel, Gana Gueye n’avait pas aussi pris part à la même journée lors de la saison précédente. Il était malade et souffrait d’une gastro-entérite avait fait savoir le PSG.

Rien d’officiel, que des rumeurs

Beaucoup d’informations circulent actuellement sur cette affaire. Mais rien n’est officiel. En dehors de la déclaration de l’entraîneur, le club n’a toujours pas officiellement communiqué sur cette affaire. Encore moins le joueur, ni son entourage. Alors qu’une dizaine d’articles dont la plupart s’affirment avec le conditionnel, inondent la toile.

Un silence du joueur que la ministre des Sports Roxana Maracineanu a rappelé en réagissant sur le sujet. Gana n’avait « ni affirmé, ni démenti ». Elle a cependant répété avoir trouvé ce geste « regrettable », et renvoyé la responsabilité au club, tout en soulignant le chemin parcouru depuis quelques années par le monde du ballon rond sur la question rapporte Ouest-France.

Un acharnement médiatique

Depuis quatre années, la Ligue 1 soutient l’organisation en charge de la lutte contre l’homophobie. Cette saison, elle a décidé de faire porter aux joueurs le maillot floqué aux couleurs LGBT. À plusieurs reprises, des joueurs ont fait part de leurs décisions de ne pas s’engager dans cette lutte. En 2019, la ligue 1 demandait aux 20 capitaines des clubs de porter le brassard aux couleurs arc-en-ciel pour soutenir la lutte. Cavani (PSG), Falcao (Monaco), Rongier (Nantes), Payet (Marseille), Fajr (SM Caen), Gradel (Toulouse), Lautoa (Dijon), Lopes (Lyon) avaient refusé de le porter selon une liste non exhaustive de 90min. Une polémique s’en était suivie mais pas de l’envergure de celle de Gueye.

À plusieurs reprises, Gana Gueye est victime de harcèlement sur les réseaux. Récemment, une vidéo du joueur à l’entraînement a fuité. Un contact avec Kylian Mbappé qui a failli mal tourner à l’approche du match contre Real Madrid en ligue des champions. Gana Gueye a été sévèrement attaqué par les supporters.

L’homophobie est le mépris, le rejet violent, ou la haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l’être, la définition universelle. Jusqu’ici le joueur n’a rien fait de tel.

Le Sénégal apporte son soutien au Lion

Les sorties des journalistes français, du président de la fédération sportive LGBT, de Valérie Pécresse, ex-candidate à l’élection présidentielle et présidente de la région Ile-de-France n’ont pas laissé de marbre les nombreux compatriotes de Gana Gueye et pas qu’eux, à travers le monde. Sur les réseaux sociaux notamment Twitter et Instagram, ses coéquipiers en équipe nationale, les anciens internationaux, les artistes pour ne citer que cela, ont partagé des messages de soutien.

Hier, lors du lancement du Trophy Tour, le Ministre des sports Matar Ba s’est indigné de la valse de critiques sur le joueur. « Gana a signé au PSG pour jouer au football et non pas faire la promotion de quoi que ce soit ou mettre de côté ses convictions » a-t-il fait savoir.

Ce jeudi, le joueur de 32 ans a reçu un soutien de taille. Le Président de la République a partagé un message à travers ses réseaux sociaux « Je soutiens Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées ».

