Pour un nouveau numéro de la Team Of The Week, ces 11 joueurs ont marqué la rédaction de wiwsport. Des performances en deuxième division de championnats européens sont à noter au moment où les habitués en première division ont été absents ou n’ont pas brillé.

Chelsea a disputé deux matchs importants lors de la semaine passée avec Edouard Mendy comme titulaire. Le gardien de but a enregistré son 14e clean sheet de la saison mardi passé alors que les Blues prenaient le large sur Leeds (3-0), mardi. Puis samedi, Chelsea a perdu la finale de la FA Cup devant Liverpool lors de la séance de tirs au but. Edouard Mendy qui a attrapé le penalty de Sadio Mané disputait son 3e match de cette compétition. Le gardien de 30 ans n’a pas encaissé de but dans cette compétition.

Naples a enchaîné une troisième victoire consécutive ce week-end en venant à bout de Genoa (3-0). Kalidou Koulibaly qui a disputé toute la partie a livré une solide prestation. Pour la 19e fois de la saison et la 2e fois d’affilée, il est aligné dans la charnière centrale et n’encaisse pas de but. Naples est solide 3e à une journée de la fin.

Huddersfield et Luton Town se sont partagé les points lors de la demi-finale aller des play-offs en Championship. Naby Sarr a été titularisé durant cette rencontre dont la manche retour se disputera ce soir. Le défenseur central gagne du temps de jeu en cette fin de saison. Il totalise 23 matchs toutes compétitions confondues.

Mayence 05 a terminé la saison sur un match nul face à Eintracht qu’il a renversé 2-2. Moussa Niakhate, défenseur, 26 ans, qui est dans la ligne de mire de l’équipe nationale du Sénégal était titulaire pour ce match. Le franco sénégalais n’a été remplaçant qu’une fois cette saison pour 30 matchs disputé. Il totalise 4 buts inscrits.

Deuxième but de la saison pour le milieu de terrain en Liga. Comme en début de saison, Pathé Ciss a retrouvé le chemin des filets hier alors qu’il égalisait en vain. Le Rayo Vallecano a perdu devant Mallorca lors des arrêts de jeu (2-1). Le Rayo est à la 12e place et a assuré son maintien pour la saison dont il ne reste qu’un match.

Samedi passé, Moustapha Name a reçu son trophée de meilleur joueur de la saison. Un titre décerné par les fans du club qui ont choisi Name pour la deuxième année consécutive. C’était lors de la victoire du Paris FC face à Grenoble (2-0). Name était titulaire pour la 29e fois cette saison.

En deuxième division turque aussi, il ne reste plus qu’une journée à disputer après celui du week-end passé. Bandirmaspor où évolue l’attaquant Philippe Keny s’est largement imposé sur Bursaspor (4-2). Le joueur de 22 ans a inscrit son 11e but de la saison. Il compte aussi 7 passes décisives en 30 matchs disputés.

Un but et une passe décisive, c’est la bonne prestation de Cheikh Sabaly lors de la victoire de Quevilly Rouen Metropole face à USL Dunkerque (3-1). Une victoire qui ne va pas assurer directement le maintien au QRM qui jouera un match de barrage pour espérer rester en Ligue 2. Cheikh Sabaly dont le prêt effectué par le FC Metz prendra fin en juin prochain compte 2 buts, 2 passes décisives en 16 matchs disputés.

Le FC Metz n’est plus dans la zone rouge. C’est bonne nouvelle depuis la victoire des messins qui ont battu Angers (1-0). Pape Matar Sarr qui était sorti sur blessure lors de la victoire face à Lyon a disputé toute la rencontre du samedi. Le prochain match pour boucler la saison sera le déplacement au Parc des princes.

Famara Diedhiou a montré la voie du succès à ses coéquipiers en ouvrant le score hier face à Gazisehir Gaziantep. Alanyaspor s’est imposé (3-0) lors de la 37e journée et reste à la première place de la Super Ligue. En 25 matchs disputés cette saison, l’attaquant a marqué 11 fois.

En barrages de la Superligaen, Babacar Khouma et Copenhague se sont rapprochés du titre avec une victoire sur Randers (2-0). L’attaquant sénégalais qui a rejoint la première division en Danemark en janvier passé son 3e but toutes compétitions confondues.

