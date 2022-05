PUBLICITÉ

En réunion de la Confédération africaine de Scrabble, hier dimanche, à Yaoundé (Cameroun), président de la Fédération sénégalaise de Scrabble, El Hadji Malick Ndiaye, a été porté par ses pairs à la tête de l’instance africaine de scrabble pour un intérim d’un an.

« Le Sénégal va diriger pour un an la Confédération africaine de scrabble, que je me fais l’honneur de diriger », annonce El Hadji Malick Ndiaye. Cette nomination intervient suite au constat de léthargie et de dysfonctionnement de la Confédération africaine de Scrabble.

Ce Comité ad hoc ou Comité spécial est composé des présidents de la Fédération camerounaise de Scrabble, celui du Togo, d’El Hadji Malick Ndiaye et de son troisième vice-président, Mamadou Guène.

Ils sont mandatés « pour préparer les Championnats 2023, la refonte des textes à envoyer à toutes les fédérations, mais aussi de mettre la Confédération sur les rails de préparer également le Congrès de la Confédération dont le mandat du bureau est fini depuis 2022 Donc en 2023, il y aura le congrès», renseigne le président El Hadji Malick Ndiaye.

Par ailleurs, le Cameroun abrite en ce moment la 6ème édition des Championnats d’Afrique de Scrabble. L’équipe nationale du Sénégal prend part à ces joutes. Les 10 Lions des lettres sont à la reconquête des titres perdus : Dakar en 2021.

