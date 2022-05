PUBLICITÉ

Les judoka qui vont représenter le Sénégal en Algérie pour les besoins des championnats d’Afrique ont mis la barre très haute au tournoi international de Saint louis. Ils ont, chacun d’eux, remporté une médaille d’Or.

Y’a pas mieux que « l’or » pour se rassurer à quelques jours des championnats d’Afrique qui vont se jouer en Algérie du 26 au 29 mai 2022. En préparation depuis plusieurs semaines, les judoka sénégalais ont profité de la 23e édition du tournoi international de Saint Louis pour se parfaire.

De Saliou Ndiaye à Adama Badji en passant par Gorgui Sarr et Libasse Ndiaye, ils sont tous montés sur la plus haute marche du podium. C’est également le cas chez les dames. Yacine Diatta, Khadija Sonko et Ndeye Mari Cira sont sorties vainqueuses dans leurs différentes catégories. A noter que la médaillée de Bronze des derniers championnats d’Afrique, Monica Sagna, pour faute d’adversaire, n’a pas pu participer à cette 23e édition organisée ce weekend à Saint-Louis.

Au vue des bonnes performances réalisées par ses poulains, Abdou Karim Seck, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal de Judo qui s’est dit très satisfait de ses combattants affiche son optimisme pour le grand rendez-vous. « Nous avons pris les meilleurs au Sénégal donc c’était évident. Il n’y a pas de surprise« , affirme le technicien sénégalais.

