PUBLICITÉ

L’emblématique supporter des équipes nationales, Aliou Ngom dit ’’Paco’’, compte labeliser son concept ’’Sénégal rek’’ en vue de promouvoir la destination du pays à travers le monde.

Il projette de se rendre partout à travers le monde où évoluent les internationaux sénégalais, toutes disciplines confondues, pour ’’supporter’’ les joueurs et ’’vendre’’ la destination Sénégal. ’’Je veux faire de l’événementiel avec ce concept et me déplacer pour vendre la destination Sénégal’’, a dit ’’Paco’’ qui est ce week-end à Naples (Italie) pour lancer son projet avec le capitaine Kalidou Koulibaly qui l’a invité pour son dernier match à domicile.

PUBLICITÉ

Entre ’’Paco’’ et les équipes nationales, l’histoire date de l’année 2012 avec le basket masculin, fait-il savoir dans un entretien par téléphone depuis Naples, rappelant qu’il s’est déjà rendu à Praia avec les lions. Il a également suivi le championnat de basket avec les garçons en Côte d’Ivoire. Il était à Bamako pour suivre les filles et les garçons à la conquête du titre africain.

Depuis, le supporter fait partie du décor des équipes nationales et se déplace quasiment à toutes les compétitions auxquelles elles participent. Avec le football, l’histoire a démarré en 2017 au Gabon où il s’est rendu pour encourager les lions à la CAN. Il a accompagné l’équipe nationale à la CAN en Egypte et au Cameroun ainsi qu’en Russie lors de la Coupe du monde.

Par APS