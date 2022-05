PUBLICITÉ

Censé faire partie du groupe du PSG pour son déplacement à Montpellier (4-0), le Sénégalais de 32 ans a fait le voyage avec ses coéquipiers, mais n’a pas foulé la pelouse. Les raisons de son éviction de la feuille de match restent inconnues.

Idrissa Gueye faisait partie du groupe convoqué par Mauricio Pochettino pour affronter Montpellier (4-0), mais est finalement resté assis dans les tribunes de la Mosson. Pourquoi ce revirement de dernière minute ? « Il faisait partie du groupe, mais l’a quitté pour des raisons personnelles », a expliqué Mauricio Pochettino face à la presse. Avant d’ajouter que son joueur « n’était pas blessé ». De quoi interroger.

L’Équipe et Le Parisien questionnent chacun dans leurs colonnes cette volte-face tardive. Les deux médias se rappellent l’absence du Sénégalais la saison passée pour cause de « gastro-entérite », lors du match contre Reims disputé avec un maillot au flocage arc-en-ciel, en signe de lutte contre l’homophobie et pour les droits de la communauté LGBTQIA+ et se questionnent sur la motivation réelle de son absence.

Toute volonté directe de boycott de la part du milieu de terrain parisien avait alors été démentie par ses proches, qui évoquent cette fois-ci cette absence comme une potentielle conséquence de la soirée de jeudi. Gueye a en effet organisé un gala caritatif en faveur de son association « For Hope », avec notamment une vente aux enchères à laquelle ses coéquipiers ont pour la plupart participé. Mauricio Pochettino aurait-il donc sanctionné l’un des rouages majeurs de son entrejeu ? L’information restera dans l’intimité du groupe parisien.

