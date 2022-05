PUBLICITÉ

Le trophée de la CAN Cameroun 2021 remporté par le Sénégal fera le tour des 14 régions du pays. La cérémonie de lancement de l’opération baptisée « Trophy Tour » aura lieu ce lundi.

Suivant les instructions du Chef de l’Etat au ministère des sports et à la Fédération Sénégalaise de Football, le Trophée des Champions d’Afrique fera le tour des régions du Sénégal. En prélude à cet événement attendu par les populations, une cérémonie de lancement des festivités aura lieu ce lundi 16 mai à 16h30 au Musée des civilisations selon un communiqué du comité d’organisation parvenu à la rédaction de wiwsport.

Le programme de la tournée n’est pas encore connu. Toutefois, pour une bonne organisation dans les sites d’accueil, des mesures sont prises avec l’implication des autorités et artistes des régions. Le Trophy Tour se veut un grand moment de communion et de partage de la fierté d’appartenir à une nation de sports et de sportifs.

« Une cérémonie officielle de présentation du trophée aura lieu dans chaque région selon les modalités définies par les Gouverneurs en parfaite synergie avec les inspecteurs régionaux de sport et des membres des Ligues Régionales de football. Le point final des manifestations sera un concert avec une tête d’affiche et des artistes et autres comédiens du terroir » peut-on lire dans le courrier.

L’objectif du Trophy Tour est de participer au maintien de l’animation et de l’engouement suscités par les récents résultats obtenus par Sadio Mané et ses coéquipiers à la suite du premier titre de champion d’Afrique de la CAN Cameroun 2021 et de la qualification à la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar.

